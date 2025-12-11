Роман Чегринец, председатель РНКА «Белорусы Крыма»:

Крым разворовывался долго и методично. У нас на момент Крымской весны Крыму не принадлежало практически ничего. Не было ни одного санатория в собственности, ни одной гостиницы. Причем все было выкуплено в основном Западной Украиной и разными предпринимателями из Киева. То есть все побережье Крыма было выкуплено определенными приближенными к украинской верхушке.

Причем каждый президент, который приходил в Украине, в принципе каждый президент, который приходит, хуже предыдущего. Начиная с Кравчука и дальше, дальше, дальше. Каждый хуже, хуже, хуже. Хотя уже хуже быть не может. Что может быть хуже Кравчука, который развалил Советский Союз? Ну и дальше начинается вся эта чехарда.

Поэтому сейчас в Крыму только заканчивается многолетний, десятилетний процесс национализации имущества. Надо было найти собственников. Все сбежали, у нас куча объектов стоит. Ну, стояло, сейчас уже их практически не осталось, где не было ни документов, ни собственника. Сейчас все объекты ушли в госсобственность.

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