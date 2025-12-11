Чегринец: каждый президент в Украине хуже предыдущего

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях председатель РНКА «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. Обсудим самые актуальные темы.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях председатель РНКА «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. Обсудим самые актуальные темы.
Роман Чегринец, председатель РНКА «Белорусы Крыма»:
Крым разворовывался долго и методично. У нас на момент Крымской весны Крыму не принадлежало практически ничего. Не было ни одного санатория в собственности, ни одной гостиницы. Причем все было выкуплено в основном Западной Украиной и разными предпринимателями из Киева. То есть все побережье Крыма было выкуплено определенными приближенными к украинской верхушке.
Причем каждый президент, который приходил в Украине, в принципе каждый президент, который приходит, хуже предыдущего. Начиная с Кравчука и дальше, дальше, дальше. Каждый хуже, хуже, хуже. Хотя уже хуже быть не может. Что может быть хуже Кравчука, который развалил Советский Союз? Ну и дальше начинается вся эта чехарда.
Поэтому сейчас в Крыму только заканчивается многолетний, десятилетний процесс национализации имущества. Надо было найти собственников. Все сбежали, у нас куча объектов стоит. Ну, стояло, сейчас уже их практически не осталось, где не было ни документов, ни собственника. Сейчас все объекты ушли в госсобственность.
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