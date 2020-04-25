Президент Беларуси: Нам надо страну привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами

Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник. Участие в нем принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Среди тем: причины переноса обращения к парламенту и народу страны, когда пройдут президентские выборы, без чего не может быть ни суверенитета, ни независимости Беларуси и почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.

Алена Сырова, корреспондент СТВ:

Александр Григорьевич, в 2018 году мы с вами также встречались на субботнике. Правда, тогда это была Александрия, Трофимова криница, ваша малая родина. Тогда же этим субботником, по сути, мы открывали одноименный год. Получилась, на мой взгляд, самая душевная трехлетка. И вот вы сейчас очень много по стране ездите, в том числе и сверху наблюдаете. Может, уже можно подводить какие-то промежуточные итоги, потому что в этом году трехлетка завершается? И как, на ваш взгляд, труды белорусов поменяли, преобразили?