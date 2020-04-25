Президент Беларуси: Нам надо страну привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами

Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник. Участие в нем принял и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Среди тем: причины переноса обращения к парламенту и народу страны, когда пройдут президентские выборы, без чего не может быть ни суверенитета, ни независимости Беларуси и почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Александр Григорьевич, в 2018 году мы с вами также встречались на субботнике. Правда, тогда это была Александрия, Трофимова криница, ваша малая родина. Тогда же этим субботником, по сути, мы открывали одноименный год. Получилась, на мой взгляд, самая душевная трехлетка. И вот вы сейчас очень много по стране ездите, в том числе и сверху наблюдаете. Может, уже можно подводить какие-то промежуточные итоги, потому что в этом году трехлетка завершается? И как, на ваш взгляд, труды белорусов поменяли, преобразили?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Преобразилась страна. Конечно, весна была другая. Конечно, зима была другая: не снежная, теплая, поэтому все зеленое. Озимые уже выросли прилично. Совсем другая страна.
Что касается трилогии нашей – малой родины, это чисто моя была идея и боль за то, хоть мы и немало сделали, как мы пытаемся сохранить то, что когда-то нам досталось в наследство. Зачуханные деревни – иначе не скажешь. Кругом разбитые дороги, перекошенные дома, разрушенные, брошенные дома, никому не нужные. Приусадебные участки, за которые в мое даже время, после войны, особенно люди дрожали. Они цеплялись за клочок земли, за клочок почвы, где бы вырастить продукты и прокормить семью. Все это мы начали терять.
Деревня, если бы мы не приняли три пятилетки по возрождению села, деревня исчезла бы. У нас нет лишней земли, поэтому нам надо страну свою привести в соответствие и передать тем поколениям, нашим детям, которые придут за нами. Вот это идея.