Александр Лукашенко на субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

В 2020 году визит Президента совпал с республиканским субботником. Александр Лукашенко, как и обещал, принял участие в посадке деревьев на территории Национального парка «Припятский» в Петриковском районе. Вместе с главой государства трудились те, с кем он обычно работает. На площади в 1,5 гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я когда-то сказал, он (Господь – прим.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, что мы безобразно относимся к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, вот он нас по голове и ударил (имеется в виду вспышка пандемии коронавируса – прим.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами перед Господом. Поэтому если я говорю о том, что это связано как раз с этой заразой, это к тому.

Поэтому субботник – это традиция, абсолютно правильно, мы от этой традиции не отступаем и здесь тоже под этим есть идеология. Я говорил, что строить новую Беларусь, суверенную, независимую, будем, опираясь на плечи наших отцов, дедов, стариков, участников войны, победителей и так далее. Ничего не выбрасывая хорошее из того советского периода. Субботники – это, я считаю, то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Поэтому вся идеология – ничего не выбрасывать. Мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий.