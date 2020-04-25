Александр Лукашенко на субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные власти, трудовые коллективы благоустраивают парки и историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят к летнему сезону детские лагеря.
Участие в субботнике принял и Президент.
Александр Лукашенко конец апреля традиционно проводит на юге страны. Глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель уделяется особое внимание.
В 2020 году визит Президента совпал с республиканским субботником. Александр Лукашенко, как и обещал, принял участие в посадке деревьев на территории Национального парка «Припятский» в Петриковском районе. Вместе с главой государства трудились те, с кем он обычно работает. На площади в 1,5 гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны.
Парк расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 200 тысяч гектаров территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я когда-то сказал, он (Господь – прим.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, что мы безобразно относимся к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, вот он нас по голове и ударил (имеется в виду вспышка пандемии коронавируса – прим.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами перед Господом. Поэтому если я говорю о том, что это связано как раз с этой заразой, это к тому.
Поэтому субботник – это традиция, абсолютно правильно, мы от этой традиции не отступаем и здесь тоже под этим есть идеология. Я говорил, что строить новую Беларусь, суверенную, независимую, будем, опираясь на плечи наших отцов, дедов, стариков, участников войны, победителей и так далее. Ничего не выбрасывая хорошее из того советского периода. Субботники – это, я считаю, то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Поэтому вся идеология – ничего не выбрасывать. Мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий.