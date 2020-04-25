Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Михаилом Гуцериевым: Лучше 10 КТ для того, чтобы диагностировать пневмонию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо эти тесты. Мы их делаем. Ты не спеши. А лучше 10 КТ. Компьютерные. Не ЯМР, а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, все остальное не надо. Лучше 10 КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом.

По окончании разговора Президент пояснил, что хочет «в каждый район Минска, в поликлинику поставить (подобное оборудование - прим.ред.), и тогда мы закроем это нижнее звено. В больницах у нас хватает».