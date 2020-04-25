Александр Лукашенко: «Мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию»

Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем принял и Александр Лукашенко.
В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов.
Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем принял и Александр Лукашенко.
В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выступая сегодня, конечно, по фундаментальным вопросам, типа президентских выборов, тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал.
По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки, вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию.
То есть есть вопросы, на которые есть ответы. Очень много вопросов (их больше), на которые нет ответа. И самое главное – экономическая неопределенность во всем мире (подробнее здесь).
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