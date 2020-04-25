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«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание

25 апреля 2020 11:21
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Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов.

Участие в субботнике принял и Президент.

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание-1

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание-3

Общаясь сегодня с журналистами, Президент прокомментировал и еще одно ожидаемое мероприятие апреля. Традиционно именно в этом месяце глава государства обращается с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

В этом году складывается непростая ситуация в мире. С учетом того, что Беларусь является неотъемлемой частью мирового сообщества и не может оставаться в стороне, Александр Лукашенко принял решение перенести обращение, но оно, как и выборы Президента, обязательно состоится.

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то целях политических, что недопустимо, и так далее. И самое главное – экономическая неопределенность во всем мире. Когда такое было, что нефть ничего не стоила, а наоборот, тебе приплачивали за то, чтобы ты покупал? Такого никогда не было и это странно. Эта странность потом выровнялась, но тем не менее была.

Вот блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить, а если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен прогноз точный, его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за пределами нашей страны, и тогда уже что-то говорить народу.

Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить Послание Президента, расширить его, более стратегическим сделать и совместить его с программой нынешнего Президента. Это одна из идей.

Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов. Часть денег пойдет на нужды Национального художественного музея, часть – на реконструкцию братского захоронения в Светлогорском районе.

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание-9

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Александр Лукашенко # Фотофакт

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