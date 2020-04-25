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Президент Беларуси: Мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам

25 апреля 2020 18:28
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Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем принял и Александр Лукашенко.
Президент Беларуси: Мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам-1

В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Одна из тем – почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.

Президент Беларуси: Мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, что сделали, мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам, к тем домам, которые остались от мамы, папы, от родителей, от бабушек, дедушек. И я как-то сказал (по-моему, в предыдущем Послании), что наши белорусы, они, знаете, неповоротливые. Они не понимают, что такое иметь сегодня приусадебный участок в 50 соток или маленький клочок земли здесь, в центре Европы. Скоро это будет дороже золота. И многие услышали это.

Мы повернули сознание людей за эти три года и нацелили их на то, что малую родину, особенно деревню без деревни не бывает ни одного государства, без этого не может быть ни страны, ни суверенитета и независимости.

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# Год малой родины # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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