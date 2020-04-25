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Президент Беларуси о коронавирусе: Разные страны начали разыгрывать свои внутренние карты на этом психозе

25 апреля 2020 17:20
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Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов.

Участие в субботнике принял и Президент.

В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Среди тем: причины переноса обращения к парламенту и народу страны, когда пройдут президентские выборы, без чего не может быть ни суверенитета, ни независимости Беларуси и почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.

Президент Беларуси о коронавирусе: Разные страны начали разыгрывать свои внутренние карты на этом психозе-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разные страны начали разыгрывать, пусть они меня простят, свои внутренние карты, вы уже заметили, на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но давайте откровенно – мы же очень зависимы от внешнего мира. Наша жизнь, наша экономика, экспортоориентированная экономика, жизнь зависит от экономики. В общем, очень зависим, и не только мы.

Президент Беларуси о коронавирусе: Разные страны начали разыгрывать свои внутренние карты на этом психозе-4

Президент Беларуси о коронавирусе: Разные страны начали разыгрывать свои внутренние карты на этом психозе-6

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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