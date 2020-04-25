Президент Беларуси о коронавирусе: Разные страны начали разыгрывать свои внутренние карты на этом психозе

Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов.

Участие в субботнике принял и Президент.

В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Среди тем: причины переноса обращения к парламенту и народу страны, когда пройдут президентские выборы, без чего не может быть ни суверенитета, ни независимости Беларуси и почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.