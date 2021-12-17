Председатель Брестского облисполкома на главной ёлке в Беловежской пуще: в 10 лет я мечтал тут побывать. Мне за 50, и вот я тут

Новости Беларуси. Главная елка для самых талантливых и одаренных детей Брестской области впервые проходит в поместье беловежского Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 250 ребят пригласили в самое сказочное место в Беларуси, чтобы подарить новогодние эмоции.

Дедушка Мороз и Снегурочка, появитесь, пожалуйста!

Поместье Деда Мороза встречает юных гостей праздничным оркестром. А за воротами их ждет настоящее чудо. Дом доброго волшебника и десятки помощников, которые каждый год исполняют самые заветные желания.

Мои юные внуки всегда хотят, чтобы они просто были счастливы. А талантливый ребенок всегда хочет быть счастлив и популярен, известен. Не потому что слава дает возможности. Потому что слава дает возможность получить обратный эффект от творчества, от реализации своего таланта.

Для детей из самых отдаленных районов – а это больше 300 километров в пути – визит в праздничную резиденцию в Беловежской пуще стал первым в жизни.

Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу котенка!

Конфеты, домик со сказкой и тапки.

С Новым годом! Ура!

Это очень красивое сказочное место. Тут все так, как будто в сказку погружаешься. Все очень интересно, захватывающе. Просто не передать словами, дух захватывает.

Очень атмосферно, очень круто.

Да, сохраняется из года в год праздничная обстановка, атмосфера, приятно новые места видеть. Что в Беларуси есть такие красивые зоны, где осталась настоящая природа.

Из поместья Деда Мороза малыши никогда не уходят без подарков – килограммы конфет, имбирные пряники и пущанские угощения.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Наша страна живет детьми. Заботой о жизни, о социальной сфере. Дети – это наше будущее, все начинается с них. Эта прекрасная елка, существует многие тысячелетия традиция в Новый год поздравлять друг друга и поздравлять детей. Это, наверное, самое священное и чистое, что должен сделать взрослый человек. Чтобы та мечта, те задумки, те ночные мысли и записочки Деду Морозу рано или поздно сбылись. У меня сбылись через 40 лет. В 10 лет я мечтал побывать в Беловежской пуще. Вот мне за 50, я в ней побывал.