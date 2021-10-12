«Он для меня как аккумулятор». Белорусский скульптор рассказал о совместном проекте с Олегом Новицким

Новости Беларуси. Праздник в невесомости. Белорус Олег Новицкий отмечает юбилей. 12 октября ему – 50 лет. Порядковый номер Олега Новицкого – 114. 340 суток позывной «Казбек» звучит над планетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник в невесомости. Белорус Олег Новицкий отмечает юбилей. 12 октября ему – 50 лет. Порядковый номер Олега Новицкого – 114. 340 суток позывной «Казбек» звучит над планетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Новицкий – первый белорусский космонавт, который встречает такой юбилей, как 50, на орбите. Для него время – понятие относительное. В своем возрасте он в прекрасной космической форме и даст фору многим. Третья экспедиция запомнится космонавту не только днем рождения на орбите, но и участием в съемках фильма с рабочим названием «Вызов». В эти дни Олег Новицкий выступает своеобразным куратором киностудии в невесомости.
Он вернется на землю 17 октября после 191 дня пребывания в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Кстати, к юбилею покорителя околоземного пространства был объявлен флешмоб «Поздравь космонавта». Свои фото- и видеооткрытки можно разместить в соцсетях с хештегом «поздравляюкосмонавта». А вот победителя определит сам герой орбитальных вахт уже после возвращения на Землю.
Но долго отдыхать не придется, как только Олег Новицкий пройдет послеполетную реабилитацию, он попробует себя в роли скульптора.
Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:
Это вот новые эскизные предложения, которые я делаю, посвященные Олегу Новицкому. Называется «На старт». Это к третьему его космическому полету. Работа планируется 2 метра 30 сантиметров, материал – бронза. Сейчас я жду, когда Олег завершит свое космическое путешествие, вернется, и мы с ним продолжим начатую идею «Инопланетяне».
Он настолько человечный, настолько добрый, общительный. Он для меня как аккумулятор. Я подзаряжаюсь. И такое впечатление, что я тоже нахожусь на космической трудовой вахте, как и он. Поэтому нас эта тема очень объединяет. Она меня вдохновляет, зажигает.
Он всегда делится своим опытом, дает советы и помогает тем, кто обращается за помощью. И даже сейчас в череде серьезной работы находит время на орбите, чтобы поздравить первоклашек или рассказать о законах физики, чтобы тех, кто мечтает о космосе, становилось больше. Ведь это так здорово: подарить себе в день рождения целую планету с голосами, друзей, земляков, родных и близких.
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