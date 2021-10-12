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«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?

12 октября 2021 20:08
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Новости Беларуси. Праздник в невесомости. Белорус Олег Новицкий отмечает юбилей. 12 октября ему – 50 лет. Порядковый номер Олега Новицкого – 114. 340 суток позывной «Казбек» звучит над планетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поздравительную телеграмму имениннику направил Александр Лукашенко, отметив личный вклад космонавта в изучение и освоение околоземного пространства.  

Как отметили юбилей космонавта на его малой родине – в материале Вероники Кудринецкой.  

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?-1

Валентина Сенько, руководитель музея космонавтики:  
Олег Викторович Новицкий подарил нашему музею очень много личных вещей. Среди них особенная – перчатка костюма «Сокол», которая была на руке Олега Викторовича Новицкого в тот момент, когда он приземлялся в спускаемой капсуле в первый свой полет.  

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?-4

Слегка потертая, но с большой историей. Перчатка от скафандра вместе с тренировочным костюмом космонавта Олега Новицкого – часть экспозиции одноименного музея в родном Червене. Здесь личные вещи звездопроходца берегут как зеницу ока. Здесь же командирские часы, планшеты, шлемофон, флажок Червеня, побывавший в космосе.  

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
Сегодня Олегу Викторовичу 50 лет, а давайте вспомним его, когда ему было 10 -15 лет.  

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?-7

Валентина Сенько:  
А давайте вспомним и посмотрим на это. Перед нами из семейного альбома есть фотография. Валентина Эдуардовна и Виктор Иванович держат маленького мальчика, это Олег, ему здесь всего два месяца. А здесь ему уже три годика. Здесь – четыре годика. Здесь – Олег пришел к нам в школу и был октябренком. Вот такой красивый, вдумчивый взгляд, который направлен куда-то в небо.  

«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий (Смотреть здесь).  

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?-10

Уроженец белорусской глубинки после школы поступает в Борисоглебское военное авиационное училище. Потом – военно-воздушная академия и магистратура академии народного хозяйства. Казалось бы, причем тут космос? Но диплом с отличием привел его на МКС. И закрутилось.  

Первый полет в октябре 2012-го. Второй через четыре года. А в 2021 – третья космическая командировка, в которой белорусский звездопроходец совершил свой первый выход в открытый космос.  

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?-13

Валентина Сенько:  
Он всегда наш, белорусский парень, который достиг звезд, он реально держит их в своих руках.  

Академик на орбите, звездный рейнджер, тут никакие эпитеты не будут лишними. Вершина инженерной мысли, воплощение мужества и бесстрашия. Но к этому триумфу Олег Новицкий пришел, уже получив признание в другой отрасли, как боевой летчик, офицер-водолаз, инструктор парашютно-десантной подготовки. Его дорога к звездам – пример целеустремленности и веры в себя.  

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?-16

В перерывах между испытаниями Олег Новицкий активно ведет соцсети, радуя землян фото и видеофрагментами с МКС. А сегодня его золотой юбилей празднуют во всех пространствах. В родном городе космонавта прошел легкоатлетический забег. Попробовать свои силы на дистанции союрались несколько сотен человек. Бегут все, невзирая на возраст и уровень подготовки. Большинство не с желанием победить соперника, а скорее передать привет земляку в иллюминаторе.  

«Чтобы все было космически круто». На малой родине Олега Новицкого прошел забег в честь его юбилея – подробнее здесь.  

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?-19

Под прицел нашей камеры попала юная бегунья Милана. Почти на самом старте она потеряла обувь, но несмотря на это – побежала дальше, демонстрируя настоящую волю к победе, только на земле. Через тернии к звездам. К тем звездам, которые уже удалось покорить ее земляку.  

«Он для меня как аккумулятор». Белорусский скульптор рассказал о совместном проекте с Олегом Новицким (здесь подробности).  

# Космос # общество # Валентина Сенько # Вероника Кудринецкая # Олег Новицкий # Валентина Новицкая # Виктор Новицкий # Фотофакт

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