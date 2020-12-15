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Александр Лукашенко о строительстве кардиоцентра в Могилёве: «Вы правильно сделали, вы пошли с шапкой даже к крестьянам, переработчикам»

15 декабря 2020 19:10
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря посетил областную клиническую больницу в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о строительстве кардиоцентра в Могилёве: «Вы правильно сделали, вы пошли с шапкой даже к крестьянам, переработчикам»-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
В 2021 году областной больнице 50 лет. В юбилейный год собираются открыть кардиологический центр. Это уже давно предлагал Президент.

Александр Лукашенко в Могилёве: я давно уже не перемещался на такие расстояния на автомобиле, какая красивая у нас страна

Александр Лукашенко о строительстве кардиоцентра в Могилёве: «Вы правильно сделали, вы пошли с шапкой даже к крестьянам, переработчикам»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коль вы инициативно взялись за это дело, мы, конечно, вам в этом постараемся помочь. Ну, не в строительстве, конечно, это уже ваше дело – построить. Вы правильно сделали, вы пошли с шапкой даже к крестьянам, переработчикам – и они понемножку собрались и с энтузиазмом начали строить эту больницу. Ну, понятно, что стройка – это всего лишь, может, четверть от стоимости больницы. Главное – это высокотехнологичное оборудование. Мы с министром будем думать, как вам к концу, к окончанию уже строительства помочь с медицинским оборудованием, хотя прорабатывать основное надо уже сейчас.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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