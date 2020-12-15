Александр Лукашенко о строительстве кардиоцентра в Могилёве: «Вы правильно сделали, вы пошли с шапкой даже к крестьянам, переработчикам»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коль вы инициативно взялись за это дело, мы, конечно, вам в этом постараемся помочь. Ну, не в строительстве, конечно, это уже ваше дело – построить. Вы правильно сделали, вы пошли с шапкой даже к крестьянам, переработчикам – и они понемножку собрались и с энтузиазмом начали строить эту больницу. Ну, понятно, что стройка – это всего лишь, может, четверть от стоимости больницы. Главное – это высокотехнологичное оборудование. Мы с министром будем думать, как вам к концу, к окончанию уже строительства помочь с медицинским оборудованием, хотя прорабатывать основное надо уже сейчас.

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