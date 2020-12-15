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Александр Лукашенко: «Надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет»

15 декабря 2020 19:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря посетил областную клиническую больницу в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине

В графике Президента за последние несколько недель это уже пятое медучреждение. На ближайшие дни у главы государства запланирован большой и обстоятельный разговор по ситуации с COVID в Беларуси. И, очевидно, он будет достаточно конкретным.

Александр Лукашенко: «Надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет»-1

Вы знаете, и в интернете, и в медицинских сообществах отмечают тот факт, что...

Александр Лукашенко: «Надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это в «Грязных халатах» в этих… «Белых халатах», я их все грязными называю, потому что там сами провели – извини – опрос, и там оказалось меньше трети врачей.

Александр Лукашенко: «Надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет»-7

И отмечают тот факт, что вы недостаточно защищены именно в красной зоне. Мы за вас очень переживаем, честно. И мы хотим вас спросить: может, у вас есть какой-то особый метод профилактики?

Александр Лукашенко: «Надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет»-10

Александр Лукашенко:
Ты вот задала вопрос и правильно засмеялась. Вы меня не копируйте. И здесь нет ничего такого «вот, я какой-то герой», нет. Я все-таки надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет. Но если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте. Вот тебе точно нельзя, потому что нынешняя молодежь – это не мы… Мы же, у нас иммунитет какой был – у собаки кусок хлеба отобрал, съел.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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