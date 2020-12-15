Александр Лукашенко: «Надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря посетил областную клиническую больницу в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: я никуда не побегу, мне жалко – это всё будет похерено, будет как в Украине В графике Президента за последние несколько недель это уже пятое медучреждение. На ближайшие дни у главы государства запланирован большой и обстоятельный разговор по ситуации с COVID в Беларуси. И, очевидно, он будет достаточно конкретным.

Вы знаете, и в интернете, и в медицинских сообществах отмечают тот факт, что...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это в «Грязных халатах» в этих… «Белых халатах», я их все грязными называю, потому что там сами провели – извини – опрос, и там оказалось меньше трети врачей.