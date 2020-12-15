«Чтобы у детей появились новые впечатления». Что подарили к Новому году Белорусскому детскому хоспису?

Новости Беларуси. Традиционный масштабный марафон добра и чудес «Наши дети» уже согрел вниманием и заботой сотни малышей. С подарками в Белорусский детский хоспис 15 декабря приехали представители Исполнительного комитета Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно сотрудники дарят организации необходимый инвентарь. В этот раз по просьбе хосписа приобрели телевизор и музыкальное оборудование. В связи с эпидобстановкой праздники проходят на улице. Долгожданную рождественскую ярмарку запланировали на будущие выходные, ведь эмоциональный настрой – это то, что действительно творит чудеса, особенно в поддержке тех, кто столкнулся со сложным и порой неизлечимым заболеванием.

Ольга Кобякова, представитель Исполнительного комитета СНГ, председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа:

COVID, и проводить мероприятия хоспис не может внутри здания, будет проводить вот здесь новогодние мероприятия, сказочные, веселые, замечательные. Мы звукоаппаратуру им купили и телевизор, для того чтобы у детей появились какие-то новые впечатления, новые эмоции.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Мы все стараемся, когда к нам обращаются, сделать так, чтобы мы помогли ребенку. Если уже не можем услышать ребенка (бывает разное в жизни), сделать то, что полезно для ребенка либо для ухода за этим ребенком.