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«Чтобы у детей появились новые впечатления». Что подарили к Новому году Белорусскому детскому хоспису?

15 декабря 2020 18:40
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Новости Беларуси. Традиционный масштабный марафон добра и чудес «Наши дети» уже согрел вниманием и заботой сотни малышей. С подарками в Белорусский детский хоспис 15 декабря приехали представители Исполнительного комитета Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы у детей появились новые впечатления». Что подарили к Новому году Белорусскому детскому хоспису?-1

Ежегодно сотрудники дарят организации необходимый инвентарь. В этот раз по просьбе хосписа приобрели телевизор и музыкальное оборудование. В связи с эпидобстановкой праздники проходят на улице. Долгожданную рождественскую ярмарку запланировали на будущие выходные, ведь эмоциональный настрой – это то, что действительно творит чудеса, особенно в поддержке тех, кто столкнулся со сложным и порой неизлечимым заболеванием.

«Чтобы у детей появились новые впечатления». Что подарили к Новому году Белорусскому детскому хоспису?-4

Ольга Кобякова, представитель Исполнительного комитета СНГ, председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа:
COVID, и проводить мероприятия хоспис не может внутри здания, будет проводить вот здесь новогодние мероприятия, сказочные, веселые, замечательные. Мы звукоаппаратуру им купили и телевизор, для того чтобы у детей появились какие-то новые впечатления, новые эмоции.

«Чтобы у детей появились новые впечатления». Что подарили к Новому году Белорусскому детскому хоспису?-7

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:
Мы все стараемся, когда к нам обращаются, сделать так, чтобы мы помогли ребенку. Если уже не можем услышать ребенка (бывает разное в жизни), сделать то, что полезно для ребенка либо для ухода за этим ребенком.

«Чтобы у детей появились новые впечатления». Что подарили к Новому году Белорусскому детскому хоспису?-10

Уникальному белорусскому проекту «Наши дети» уже 25 лет, и с каждым годом он охватывает все больше детворы. Весь декабрь и начало января представители общественных организаций, чиновники, известные культурные и спортивные деятели окружают теплом, любовью и заботой тех, кто в этом особенно нуждается.

# Новый год # общество # Ольга Кобякова # Анна Горчакова # Фотофакт

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