Президент Беларуси: «На референдум граждане должны прийти с чётким пониманием сути всех нововведений»

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, недоработанные вопросы остались. С концептуальным и главным определились, но над деталями еще нужно поработать прежде, чем проект Конституции увидим мы с вами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы вас попросил встречаться с людьми в трудовых коллективах, по месту жительства, в общественных объединениях, надо выступать в средствах массовой информации активно, рассказывать о Конституции. Одним словом – проявляйте инициативу. На референдум граждане должны прийти с четким пониманием сути всех нововведений и необходимости их принятия.
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