Президент Беларуси: «На референдум граждане должны прийти с чётким пониманием сути всех нововведений»

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, недоработанные вопросы остались. С концептуальным и главным определились, но над деталями еще нужно поработать прежде, чем проект Конституции увидим мы с вами.