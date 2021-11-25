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Президент Беларуси: «На референдум граждане должны прийти с чётким пониманием сути всех нововведений»

25 ноября 2021 18:31
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Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, недоработанные вопросы остались. С концептуальным и главным определились, но над деталями еще нужно поработать прежде, чем проект Конституции увидим мы с вами.

Президент Беларуси: «На референдум граждане должны прийти с чётким пониманием сути всех нововведений»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы вас попросил встречаться с людьми в трудовых коллективах, по месту жительства, в общественных объединениях, надо выступать в средствах массовой информации активно, рассказывать о Конституции. Одним словом – проявляйте инициативу. На референдум граждане должны прийти с четким пониманием сути всех нововведений и необходимости их принятия.

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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