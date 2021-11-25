«Он порезал мне руку». Почему мужчины слишком поздно признаются, что страдают от домашнего насилия?

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить.
Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход».
Дети, родители, внуки, сестры, братья – мы рассказали лишь о малой части существующих историй. Но ведь бывает так, что в семье страдает мужчина, и об этом как бы почему-то не принято говорить.
Ольга Головнева, психолог ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
Есть и мужчины, которые обращаются за помощью, ощущая себя жертвами насилия, и есть мужчины, которые понимают, что они сами являются агрессорами в семье и понимают, что это нездоровая ситуация и хотят с этим справиться, хотят разобраться с источником того, откуда у них это поведение, те эмоции и реакции. Это очень ценно, но, к сожалению, это нераспространенная практика пока.
Чаще всего, когда мужчина становится жертвой насилия, об этом узнают, когда дело обретает, увы, серьезный оборот. Так это было у Павла с братом. Причина ссоры – не поделили квартиру. И, конечно, самая веская – алкоголь.
Пришли друзья. Мы сидели в кухне, пили. Брат с нами выпил, пошел к себе в комнату, потом начал возмущаться. Начался конфликт. Выскочил с ножами, на меня накинулся. Я схватился за нож. Он порезал мне руку, я его ударил.
А дальше скорая, милиция, выяснение обстоятельств. Сейчас же дело не закрыто, но братья уже вроде как примирились.
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