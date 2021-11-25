«Он порезал мне руку». Почему мужчины слишком поздно признаются, что страдают от домашнего насилия?

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить. Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход». Дети, родители, внуки, сестры, братья – мы рассказали лишь о малой части существующих историй. Но ведь бывает так, что в семье страдает мужчина, и об этом как бы почему-то не принято говорить.