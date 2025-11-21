Измочалили вдоль и поперёк! Где вы, учёные, были? Лукашенко вспомнил время «коронапсихоза»

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук. Александр Лукашенко призвал ученых ориентировать научную работу исключительно на актуальные запросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Извините меня, послушали так, посмотрели. Да какая у нас наука? Да нет у нас ни науки, ни образования, ни здравоохранения, ни педагогических. Да это чепуха. Вот на Западе.

А я вот это все читаю и думаю: ты, мерзавец, где получил образование? Ты где стал вот таким ученым? Ну это от медицины. А где вы были, уважаемые друзья, когда началась так называемая пандемия? Когда чуть власть не свергли? Когда я вам говорил: ребята, надо идти вот в этом направлении? И ему говорил, он был у меня министром здравоохранения. Мы с ним прошли этот путь недопонимания, сейчас я скажу им.

Когда он пришел ко мне, закрыл университет какой-то из-за одной какой-то болезни. Я у него спрашиваю: а тебе кто дал право закрывать учреждение? Смотрит на меня. Ну, я думал, что... Что ты думал? Извини, что я разговор наш передаю. И я ему тогда сказал: иди и лечи людей. Спасай людей, а университеты есть кому закрывать. Следом пробежал тогдашний премьер-министр.