Измочалили вдоль и поперёк! Где вы, учёные, были? Лукашенко вспомнил время «коронапсихоза»
До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук. Александр Лукашенко призвал ученых ориентировать научную работу исключительно на актуальные запросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Извините меня, послушали так, посмотрели. Да какая у нас наука? Да нет у нас ни науки, ни образования, ни здравоохранения, ни педагогических. Да это чепуха. Вот на Западе.
А я вот это все читаю и думаю: ты, мерзавец, где получил образование? Ты где стал вот таким ученым? Ну это от медицины. А где вы были, уважаемые друзья, когда началась так называемая пандемия? Когда чуть власть не свергли? Когда я вам говорил: ребята, надо идти вот в этом направлении? И ему говорил, он был у меня министром здравоохранения. Мы с ним прошли этот путь недопонимания, сейчас я скажу им.
Когда он пришел ко мне, закрыл университет какой-то из-за одной какой-то болезни. Я у него спрашиваю: а тебе кто дал право закрывать учреждение? Смотрит на меня. Ну, я думал, что... Что ты думал? Извини, что я разговор наш передаю. И я ему тогда сказал: иди и лечи людей. Спасай людей, а университеты есть кому закрывать. Следом пробежал тогдашний премьер-министр.
Александр Лукашенко:
Это не ты его там науcькивал, сам пробежал. Всю страну на удаленку, закроемся. Россия закрылась. Я говорю, дорогой мой, Россия может закрыться на год и потом открыться, продать нефть, газ, золото, металлы и прочее, получить деньги и с вертолета разбрасывать. У нас это есть? У нас этого нет. И потом, помните, прекратите этот «коронапсихоз».
Вы же меня измочалили вдоль и поперек. И 2020 год – это одна из причин, что вы не поверили. А сегодня? А сегодня те умники, которые позакрывали страны и обрушили эти страны, говорят: Лукашенко был прав.
А где были вы? Ученые, почему вы мне не принесли эту или какую-то идею? Я его не критикую. Он пришел и сказал, как понимает – от медицинской общественности. Но вы же больше никто об этом не сказали. И спасибо тем, кто выполнил мои поручения. Встали рядом и пошли в народ. И он во главе.
Александр Лукашенко:
Приходит: Александр Григорьевич, не хватает лабораторий. Сколько тебе надо? Столько. Делаем. Александр Григорьевич, не хватает вакцин. Хорошо, звоню Си Цзиньпину: пришли мне два – прислали.
Правда, и тогда, и сейчас девать некуда было. На мусорках нашли! И списывали, и на мусорки выбрасывали. И вы, ученые, где были? Встает вопрос, какой вам нужен статус?
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