Лукашенко: пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Здесь хотят устроить провокацию

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим – с Путиным разговаривали на эту тему – на контроле этот вопрос) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды – это вояки, они постоянно воюют. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт.

Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договору они обязаны это делать.