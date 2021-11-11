Лукашенко: пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Здесь хотят устроить провокацию

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не осталась без внимания ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно. Результат негостеприимного европейского приема мигрантов – убитые беженцы, замерзающие женщины, изможденные дети. И на фоне миграционного кризиса Беларусь продолжают третировать санкциями и военными угрозами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим – с Путиным разговаривали на эту тему – на контроле этот вопрос) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды – это вояки, они постоянно воюют. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт.
Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договору они обязаны это делать.
Задача Министерству иностранных дел – в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы.
Лукашенко о беженцах на границе: очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Они, наверное, будут рожать у нас. Читайте здесь.