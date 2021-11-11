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Лукашенко о беженцах на границе: очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Они, наверное, будут рожать у нас

11 ноября 2021 10:39
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Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о беженцах на границе: очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Они, наверное, будут рожать у нас-1

Не осталась без внимания ситуация на внешнем контуре, где по-прежнему неспокойно. Результат негостеприимного европейского приема мигрантов – убитые беженцы, замерзающие женщины, изможденные дети. И на фоне миграционного кризиса Беларусь продолжают третировать санкциями и военными угрозами.

Лукашенко о беженцах на границе: очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Они, наверное, будут рожать у нас-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас беглецы этине хотят: «Мы останемся здесь!» Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Курды, сирийцы, афганцы и прочие – там же +30 °C сейчас, а у нас уже минус. Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть.

# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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