Лукашенко о беженцах на границе: очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Они, наверное, будут рожать у нас

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много женщин, беременных на 8-9-м месяце. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас беглецы эти, не хотят: «Мы останемся здесь!» Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Курды, сирийцы, афганцы и прочие – там же +30 °C сейчас, а у нас уже минус. Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть.