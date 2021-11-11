«Налоги должны платить все». Что сказал Лукашенко о предпринимателях в Беларуси?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Налоги должны платить все. Правительством были выработаны определенные подходы, на мое утверждение внесен проект указа «О деятельности субъектов малого предпринимательства». Субъекты малого предпринимательства играют существенную роль в нашей экономике, создании новых рабочих мест, ускорении экономического роста, в том числе за счет перераспределения трудовых ресурсов из малоэффективных секторов. Наша задача – обеспечить такие условия, чтобы переходные процессы проходили бесшовно, с минимальными экономическими потерями и прогнозируемой ситуацией в предпринимательской среде. Работа в теневом секторе больше недопустима, и я надеюсь, Василий Николаевич (Василий Герасимов – председатель Комитета государственного контроля – прим. ред), что наша борьба с конвертами, неуплатой налогов и прочим вместе с соответствующими министрами не будет компанейской.

В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса, при этом за попытками улучшения мы должны видеть в первую очередь интересы наших граждан. Это не значит, что мы сейчас непосильным бременем налоговым обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы предпринимателей все больше и больше появлялось в Беларуси. И определить так, чтобы они могли платить налог посильный. Перегибов здесь быть не должно, но платить должны все. Хоть по одной копейке, но платить. Вы видите, я приводил пример, 2 миллиарда долларов на пандемию буквально за два с лишним года. А ни с кого не взяли ни копейки за лечение, вакцинацию, тестирование. Никто же деньги не платит. А бесплатно это не достается.