«Налоги должны платить все». Что сказал Лукашенко о предпринимателях в Беларуси?

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент 11 ноября поставил задачи перед аграрным сектором. Звучала тема уборочной, завершения осенних полевых работ и подготовки к весне. Президент требует делать качественно и оперативно, в оптимальные сроки. Цены на продовольствие в целом очень приличные, а это позволяет поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. Особый акцент – на подготовку и ремонт техники к яровому севу. Среди стратегических задач – мелиорация.
Продолжая тему экономики, Президент поднял вопрос реформирования предпринимательской деятельности. Стоит задача активизировать субъекты малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. В правительстве внесли предложения, все подходы должны быть формализованы в указе Президента «О деятельности субъектов малого предпринимательства».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Налоги должны платить все. Правительством были выработаны определенные подходы, на мое утверждение внесен проект указа «О деятельности субъектов малого предпринимательства». Субъекты малого предпринимательства играют существенную роль в нашей экономике, создании новых рабочих мест, ускорении экономического роста, в том числе за счет перераспределения трудовых ресурсов из малоэффективных секторов. Наша задача – обеспечить такие условия, чтобы переходные процессы проходили бесшовно, с минимальными экономическими потерями и прогнозируемой ситуацией в предпринимательской среде. Работа в теневом секторе больше недопустима, и я надеюсь, Василий Николаевич (Василий Герасимов – председатель Комитета государственного контроля – прим. ред), что наша борьба с конвертами, неуплатой налогов и прочим вместе с соответствующими министрами не будет компанейской.
В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса, при этом за попытками улучшения мы должны видеть в первую очередь интересы наших граждан. Это не значит, что мы сейчас непосильным бременем налоговым обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы предпринимателей все больше и больше появлялось в Беларуси. И определить так, чтобы они могли платить налог посильный. Перегибов здесь быть не должно, но платить должны все. Хоть по одной копейке, но платить. Вы видите, я приводил пример, 2 миллиарда долларов на пандемию буквально за два с лишним года. А ни с кого не взяли ни копейки за лечение, вакцинацию, тестирование. Никто же деньги не платит. А бесплатно это не достается.
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Задача Министерству иностранных дел – в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы. Александр Лукашенко также высказался на тему пандемии и эпидситуации в Беларуси. Президент обратил внимание на необходимость постепенного возвращения к обычной работе тех клиник, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом. Обсудили меры поддержки одного из промышленных брендов и возможности строительства нового корпуса БГУ. Белгосуниверситету осенью 2021 года исполнилось 100 лет.