Почему белорусская женщина способна на любой подвиг? Поговорили с работником Могилёвского совета ветеранов

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская женщина способна на все, на любой подвиг. И любую работу сделает. Для меня это все привычно. Мне сказали – я сделала. И не просто сделала, а сделала на «отлично». Я плохо делать не могу.

Любовь Альховик, председатель Постоянной комиссии по культурно-массовой работе Могилевского городского совета депутатов:

Я в семье четвертая, а всех нас восемь. В 1961 году меня уговорил брат, чтобы было полегче маме и папе, определить или в интернат, или в детский дом. С 5 по 10 класс я была воспитанницей детского дома в Кличевском районе.