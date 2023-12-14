Почему белорусская женщина способна на любой подвиг? Поговорили с работником Могилёвского совета ветеранов

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская женщина способна на все, на любой подвиг. И любую работу сделает. Для меня это все привычно. Мне сказали – я сделала. И не просто сделала, а сделала на «отлично». Я плохо делать не могу.
Любовь Альховик, председатель Постоянной комиссии по культурно-массовой работе Могилевского городского совета депутатов:
Я в семье четвертая, а всех нас восемь. В 1961 году меня уговорил брат, чтобы было полегче маме и папе, определить или в интернат, или в детский дом. С 5 по 10 класс я была воспитанницей детского дома в Кличевском районе.
Любовь Альховик:
У меня наглядный пример – мой отец. Мой папа был для меня высочайшим примером. У меня более 100 родственников принимали участие в войне. Участники Великой Отечественной войны, все афганцы, все награжденные высокими правительственными наградами. Они вызывают у меня только уважение. Мне хочется о каждом из них рассказать, до каждого донести, чтобы каждый через себя это пропустил.
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