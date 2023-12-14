Президент Беларуси – Западу: мы от вас ничего не скрываем, а вынуждены защищать себя
Политика Запада погружает мир в хаос. Растет напряженность в различных регионах планеты. Только объединив усилия, можно противостоять угрозам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, которые принимают участие в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: призываю спецслужбы СНГ ни в коем случае не разрывать отношения. Подробности
В пример Александр Лукашенко привел ситуацию с Украиной. Предыдущим лидерам страны наш Президент неоднократно советовал не торопиться выходить из СНГ, ведь вернуться будет сложнее, ввиду разных обстоятельств. Сегодня Киев, может быть, и хотел бы вернуться. Запад, и это было ожидаемо, не оказал обещанной поддержки в войне до последнего украинца. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, уже просто неудобно проситься обратно. А союзники сегодня – особая необходимость. В последнее время значительно повысилась активность зарубежных спецслужб, они перешли к более агрессивным методам работы: уже посылают не просто шпионов, а террористов. Примеров (даже в Беларуси) достаточно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опять ничего не сгущаю. Наоборот – не могу все сказать, вы меня понимаете. Мы с Российской Федерацией уже, наверное, десятка два задержали групп террористов, которые стремятся прежде всего к террористическим операциям на территории России и Беларуси. Я недавно общался с вами коллегами из всех ведущих стран, руководителями спецслужб. Я им задавал прямой вопрос: Вы от нас чего хотите? Вы не знали, что мы с Россией заключили договор, что у нас самое тесное военно-политическое сотрудничество? «Вот вы там помогаете России». Помогаем и будем помогать. Мы это откровенно говорим, мы никогда это не прятали. Это наш союзник, начиная с тех пор, когда сказал, что в спину русским стрелять не позволим через территорию Беларуси. Мы этого принципа придерживаемся.
Что тут не было ясно до конфликта в Украине? Все было ясно и понятно. Но я ему задаю вопрос: Вы, 50 стран, поддерживаете сегодня Украину. Давно уже эта война превратилась из российского конфликта с Украиной в войну России против всего «цивилизованного Запада». Вы знаете, не отрицают. Тогда что от нас вы хотите? Мы поддерживали и всячески будем поддерживать своего союзника, точно так, как и все государства, сидящие за этим столом.
Я не хочу Казахстан приводить. Вроде там нам было нечего делать, как некоторые там «свядомые» говорили, умные. Но мы с россиянами прежде всего мгновенно отозвались на тот конфликт, который там пытались подогреть из-за рубежа. Поэтому к нам претензий предъявлять не надо, у нас политика транспарентная, открытая. И мы всегда будем придерживаться такой политики, чтобы вы знали. Мы от вас ничего не скрываем, говорю это публично. Мы вынуждены защищать себя и помогать своим союзникам. Такая политика будет проводиться и впредь.
Характер доверительных отношений на пространстве СНГ определен в том числе историческим прошлым. Конечно, свои конфликты есть между отдельными странами-участницами, многие из них тянутся не первый год. Как отметил белорусский Президент, было много ошибок. Тем не менее сегодня сплоченность, обмен данными и опытом важны как никогда. Мы ведем противостояние и в информационной сфере – давление нарастает. Но главное, на чем акцентировал внимание глава государства, чтобы информационная война не превратилась в горячую.
До начала официальной программы прошла памятная церемония у стелы «Минск – город-герой». Участники совещания возложили цветы к мемориалу. Память защитников и павших в годы Великой Отечественной героев почтили минутой молчания. Участие в церемонии приняли глава КГБ Беларуси, а также директор Службы внешней разведки России и председатель Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.