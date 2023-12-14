Президент Беларуси – Западу: мы от вас ничего не скрываем, а вынуждены защищать себя

В пример Александр Лукашенко привел ситуацию с Украиной. Предыдущим лидерам страны наш Президент неоднократно советовал не торопиться выходить из СНГ, ведь вернуться будет сложнее, ввиду разных обстоятельств. Сегодня Киев, может быть, и хотел бы вернуться. Запад, и это было ожидаемо, не оказал обещанной поддержки в войне до последнего украинца. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, уже просто неудобно проситься обратно. А союзники сегодня – особая необходимость. В последнее время значительно повысилась активность зарубежных спецслужб, они перешли к более агрессивным методам работы: уже посылают не просто шпионов, а террористов. Примеров (даже в Беларуси) достаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опять ничего не сгущаю. Наоборот – не могу все сказать, вы меня понимаете. Мы с Российской Федерацией уже, наверное, десятка два задержали групп террористов, которые стремятся прежде всего к террористическим операциям на территории России и Беларуси. Я недавно общался с вами коллегами из всех ведущих стран, руководителями спецслужб. Я им задавал прямой вопрос: Вы от нас чего хотите? Вы не знали, что мы с Россией заключили договор, что у нас самое тесное военно-политическое сотрудничество? «Вот вы там помогаете России». Помогаем и будем помогать. Мы это откровенно говорим, мы никогда это не прятали. Это наш союзник, начиная с тех пор, когда сказал, что в спину русским стрелять не позволим через территорию Беларуси. Мы этого принципа придерживаемся.

Что тут не было ясно до конфликта в Украине? Все было ясно и понятно. Но я ему задаю вопрос: Вы, 50 стран, поддерживаете сегодня Украину. Давно уже эта война превратилась из российского конфликта с Украиной в войну России против всего «цивилизованного Запада». Вы знаете, не отрицают. Тогда что от нас вы хотите? Мы поддерживали и всячески будем поддерживать своего союзника, точно так, как и все государства, сидящие за этим столом.