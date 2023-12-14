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Муковозчик: «Недавно в Польше не только прошли выборы, но и завершился один судебный процесс»

14 декабря 2023 17:16
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик рассуждает о политике в Польше. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: «Недавно в Польше не только прошли выборы, но и завершился один судебный процесс»-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! Недавно в Польше не только прошли выборы, но и завершился один судебный процесс, весьма познавательный со многих точек зрения. Вот об этом и давайте сегодня по порядку.

В 2021 году Агнешка Ромашевска-Гуза, директор телеканала (так оно по-польски, а по-белорусски – директорка инфопомойки) «Белсат ТВ», публично назвала польскую журналистку Агнешку Пивар «оплачиваемой московской наймиткой». На тот момент единственным источником заработка Пивар была работа в архиве, находящемся в здании польского телевидения – владельца «Белсат ТВ».

Клевета от Ромашевски-Гузы прозвучала в конце июля 2021 года. Рассмотрение же иска по уголовному делу о клевете завершилось в Окружном суде Варшавы 6 декабря 2023 года. Два с половиной года шло рассмотрение.

Далее смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик

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