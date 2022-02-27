Президент Беларуси: если у них есть хоть чуточку ответственности за свой народ, надо сесть за стол переговоров

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Он [Владимир Зеленский – прим. ред.] говорит, что агрессор нападает на детские сады и школы, как в 1941-м. Да нет, в 1941-м, вы по кинофильмам знаете, когда выстраивали обычных людей фашисты и гнали впереди себя, чтобы в бою наши не стреляли в них. Вот это они сегодня делают на улицах городов и поселков. Они выводят РСЗО (самое мощное оружие), танки, «Грады», БМП и прочее прямой наводкой на улицах и проспектах. Если появится кто-то – будут стрелять. Раздали оружие. За это время в конфликтах погибло людей больше, наверное, чем на фронте. Потому что разборки начались, грабежи, мародерство. Вот чем надо заниматься.

И надо же понимать россиян. Вы хотите сказать, что Россия отступится? Да нет. То, что они так аккуратно действовали, хоть он и говорит, что взрывают детские сады, школы, убивают. Вчера к Красному Кресту обратилась какая-то там: тысячами валяются трупы россиян, заберите их. Покажите их, где они? Это же фейки, они это умеют делать, «Квартал-95», это же профессия. Поэтому самое опасное, что Россия, если прямой наводкой «Грады», 40-ствольное оружие, и танки начнут бить прямой наводкой в городах, вы понимаете, что это может привести к ковровым бомбардировкам? Как было в Югославии со стороны Америки. Это надо сегодня предотвратить. И если у них есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность, уничтожить свой народ, сегодня надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые сегодня пусть даже выдвигает Россия.

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