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Марианна Щёткина: мы, женщины, всегда думаем о том, чтобы впереди была стабильность и мирное небо

27 февраля 2022 12:42
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Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений.

Марианна Щёткина: мы, женщины, всегда думаем о том, чтобы впереди была стабильность и мирное небо-1

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Люди семьями приходят и отдают свой голос. Это говорит о том, что люди заинтересованы в будущем. И наша новая Конституция – это наш образ будущего. И если говорить о людях, конечно, мы, женщины, всегда прежде всего думаем о том, чтобы впереди была стабильность и было мирное небо.

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# Конституция # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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