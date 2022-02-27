Марианна Щёткина: мы, женщины, всегда думаем о том, чтобы впереди была стабильность и мирное небо

Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений.