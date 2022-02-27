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Председатель ФПБ: комиссии работают очень профессионально, стараются помочь гражданам по каждому вопросу

27 февраля 2022 12:43
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Новости Беларуси. В проведении референдума участвуют и госслужащие. Несмотря на работу в режиме нон-стоп, многие решили проголосовать сегодня, 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой голос за мир и стабильность отдал и глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Роль общественных организаций в проведении референдума колоссальная. К примеру, тысячи белорусов смогли ознакомиться с обновленной редакцией Конституции в ходе диалоговых площадок.

Председатель ФПБ: комиссии работают очень профессионально, стараются помочь гражданам по каждому вопросу-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Наши наблюдатели отмечают, во-первых, высокую явку, активность граждан на избирательных участках. Безусловно, очень важный момент, который отмечают, – это хорошее настроение, уверенность и доброжелательность, хорошая, слаженная работа комиссий. Комиссии работают очень профессионально. Любые вопросы не отбрасываются куда-то в сторону, стараются по каждому вопросу, казалось бы, даже, может быть, которые не совсем где-то по законодательству прописаны четко, но разобраться для того, чтобы помочь людям проголосовать, даже если там нет какой-то регистрации или они работают в одном месте, зарегистрированы в другом месте и так далее.

На базе Федерации профсоюзов работает кол-центр, аккумулирующий всю информацию о ходе референдума. Любой голосующий или наблюдатель может сообщить о каких-либо нарушениях на участках. Контакты размещены на официальном сайте ФПБ.

Председатель ФПБ: комиссии работают очень профессионально, стараются помочь гражданам по каждому вопросу-4

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# Референдум # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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