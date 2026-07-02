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Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных банкнот с территории ЕАЭС

02 июля 2026 07:05
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Гродненские таможенники не допустили незаконный вывоз с территории ЕАЭС 28 банкнот, признанных культурными ценностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель легкового автомобиля следовал по «красному коридору» и подал пассажирскую декларацию для завершения временного ввоза машины. 

Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных банкнот с территории ЕАЭС-2

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:
На вопрос о наличии подлежащих к декларированию товаров ответил отрицательно. Однако таможенники при осмотре личных вещей обнаружили старинные банкноты, которые были направлены на экспертизу в таможенную лабораторию. Заключение эксперта подтвердило, что денежные знаки изготовлены более 100 лет назад, относятся к категории культурных ценностей. Гродненской региональной таможней в отношении гражданина начат административный процесс по части 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Внимательность инспекторов и применение системы управления рисками позволяют своевременно выявлять попытки незаконного перемещения культурных ценностей через границу. Такие предметы подлежат обязательному декларированию, а нарушение требований законодательства влечет административную ответственность.

# Таможня Беларуси

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