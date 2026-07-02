Музей на колесах! Уникальный «Поезд Победы» прибыл в Минск

Уникальный музей на колесах снова в столице! Сегодня, 2 июля, на станции Минск-Пассажирский встречали знаменитый «Поезд Победы». Его приезд приурочен к главному празднику нашей страны – Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого уникальный состав, где каждый вагон рассказывает свою историю, уже увидели в Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных центрах. Минск стал седьмой точкой на маршруте этого сезона. Экспозиция полностью интерактивна. Каждая экскурсия длится ровно 45 минут. За это время группы, слушая аудио-гид, проживают путь от мирного времени до победного мая 45-го. Прочувствовать все это помогают голограммы и трехмерные панорамы.

Максим Цуба, учащийся средней школы №49 Минска: Для молодежи, так же, как и для страны, это очень важно. Ведь память о Великой Победе досталась нам непростым путем. Он был очень тернистым. Я считаю, что каждый житель Республики Беларусь должен помнить об этом и ценить.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень профессиональная экспозиция, которая погружает каждого посетителя в весь период Великой Отечественной войны, в ту хронологию событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Это память, которую нужно хранить, оберегать.

Посетить уникальную экспозицию в Минске можно по 5 июля. На экскурсию пускают по пригласительным билетам. Если приехать не получается, в любое время открыта онлайн-версия проекта на сайте Белорусской железной дороги.