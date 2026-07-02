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В Испании из-за жары погибли свыше тысячи человек

02 июля 2026 07:04
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Аномальная жара продолжает приводить к гибели людей в Европе. В Испании, по данным Министерства здравоохранения, жертвами погодных условий стали более тысячи человек – свыше 600 смертей зарегистрировано только за прошлую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании из-за жары погибли свыше тысячи человек-2

По информации национальной метеослужбы, июнь в стране стал самым теплым за последние 55 лет: средняя температура почти на три с половиной градуса превысила норму. Специалисты назвали установившийся зной исключительным из-за его интенсивности, продолжительности и широкого географического охвата. Особенно сильно пострадала северная часть Пиренейского полуострова – там побит ряд температурных рекордов.

# Испания

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