Климатический тупик: почему немецкие города не выдерживают экстремальных температур

Европу накрыли мощные волны жары, и Германия оказалась к ним фактически не готова. Эксперты говорят прямо: немецкие города не выдерживают климатических нагрузок, а адаптация идет слишком медленно. Причины – отсутствие обязательных норм, хронический дефицит бюджетов и ведомственная разобщенность, когда каждое учреждение работает «в своем коридоре» и тормозит общие решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне системных проблем выделяется лишь единичный пример – новый район «Ост-парк» в Бохуме. Здесь пытаются создать климатоустойчивую среду: зеленые зоны встроены в жилую застройку, вода удерживается на поверхности и охлаждает воздух, биотопы и водоемы снижают риски паводков. Но даже разработчики признают: это только первый шаг, а масштабных решений по всей стране нет.

Хеннинг Вернер, руководитель направления «Здания и города» консалтинговой компании:

В Германии часто хотят сделать все идеально и юридически безупречно, причем в одиночку. Такой подход блокирует широкие решения. Сейчас внимание отвлекают другие срочные проблемы – цифровизация, рост социальных расходов. Устойчивость не игнорируется, но ее просто отодвинули назад. Многие считают, что есть вопросы поважнее.

Экологи фиксируют критическую ситуацию. За семь лет в немецких городах выросла площадь уплотненной застройки, а исчезли более 900 тысяч деревьев. Это прямой удар по климатической безопасности. Деревья – единственный естественный барьер от перегрева.

Европейские исследования показывают: если тень покрывает хотя бы треть территории, смертность от жары падает на 40 %. Но в Германии зеленые зоны продолжают исчезать, а города – перегреваться. Эксперты предупреждают: без немедленных решений страна войдет в климатический кризис, последствия которого будут ощущаться каждое лето.