Новая святыня! В деревне Волма началось строительство храма

В деревне Волма началось строительство храма на месте 100-летней церкви. Основное здание возведут там же, где святыня стояла веками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это будет каменное сооружение в русском стиле XIX века, крестообразной формы, в белых тонах. В 2026 году планируют заложить фундамент и установить основание. Пока прихожане собираются во временном храме, оборудованном в приходском доме.

Нина Пархимчик, прихожанка храма: Вы видите, за какое короткое время построен храм. Это будет, конечно, предназначение другое. Но вы видите, что уже почти все тут сделано: и благоустройство, и расширяется еще чуть-чуть территория. И вода у нас уже здесь есть, электричество. Уже у нас тут дуют кондиционеры. Вы понимаете, когда была Пасха, большие палатки, столько людей, крестный ход. Никогда такого не было у нас.

Иерей Александр Тарасов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Волма:

Вообще сейчас у нас построен временный храм, приходской дом, в котором уже начинают совершаться богослужения. Начали мы его строить за два дня до Пасхи. И вот уже, наверное, четвертые или пятые выходные служим здесь. Купол – это на церковный приходской домик. В ближайшее время мы тоже поставим. Там немножко сейчас такая жара. Также здесь благоустройство еще делается. Видите, плиточка ложится. И в ближайшие дни это все тоже облагородится, вот эта территория вокруг временного приходского дома.

На территории идет благоустройство – укладывают плитку. После завершения строительства основного храма во временном здании разместят трапезную и воскресную школу для детей.