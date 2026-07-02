Таиланд расширяет систему QR-платежей для туристов

Таиланд делает путешествия для иностранцев еще удобнее. Туристическое управление страны совместно с Национальным банком и крупнейшими финансовыми и платежными сервисами запускает систему кросс-граничных QR-платежей, которая позволяет туристам оплачивать покупки и услуги так же легки, как и дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь зарубежные гости могут сканировать QR-код в магазинах, кафе, ресторанах и туристических объектах, используя привычные мобильные банковские приложения и электронные кошельки своих стран. Это снижает зависимость от наличных и делает ежедневные траты более безопасными и удобными. Особый акцент делается на туристах из Восточной Азии, где мобильные платежи давно стали частью повседневной жизни.

В туристическом управлении отмечают: изменение поведения путешественников делает такие решения ключевыми для повышения качества сервиса. Проект открывает новые возможности для бизнеса и укрепляет имидж Таиланда как современной цифровой туристической страны. Сервис уже доступен пользователям из Китая, Сингапура, Малайзии, Индонезии и Южной Кореи. Власти планируют дальнейшее расширение географии.