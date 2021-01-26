Коммунальщики Минска к вечеру пообещали справится с гололедицей

Новости Беларуси. Температура воздуха в Минске понизилась до отрицательной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальные службы усиленно приступили к противогололедной обработке улиц. Посыпать улично-дорожную сеть песчано-соляной смесью коммунальщики начали с 15:00. В первую очередь внимание уделяют тротуарам. Несмотря на все принятые меры, жителям столицы еще раз напоминают учитывать особенности погоды и быть внимательными при движении в городе.