Прямой эфир

Коммунальщики Минска к вечеру пообещали справится с гололедицей

26 января 2021 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Температура воздуха в Минске понизилась до отрицательной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальщики Минска к вечеру пообещали справится с гололедицей -1

Коммунальные службы усиленно приступили к противогололедной обработке улиц. Посыпать улично-дорожную сеть песчано-соляной смесью коммунальщики начали с 15:00. В первую очередь внимание уделяют тротуарам. Несмотря на все принятые меры, жителям столицы еще раз напоминают учитывать особенности погоды и быть внимательными при движении в городе.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хотят предложить льготы при строительстве жилья. Представитель «Белой Руси» планирует поднять на ВНС квартирный вопрос
26 января 2021 15:27

Хотят предложить льготы при строительстве жилья. Представитель «Белой Руси» планирует поднять на ВНС квартирный вопрос

Для минчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сколько домов построят в Смолевичах в 2021 году?
26 января 2021 14:08

Для минчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сколько домов построят в Смолевичах в 2021 году?

«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках
26 января 2021 14:04

«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках