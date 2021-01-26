«Дело здесь не в науке, а в политиканах». Депутат Марзалюк о том, как разобщают белорусское общество

Новости Беларуси. 2021-й объявлен Годом национального единства. Решение логичное и в нынешних реалиях полностью оправданное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но тут возникает вопрос: вокруг каких идей, ценностей и символов должно сплотиться белорусское общество? Политиканы, которые играют на чувствах и эмоциях людей, то и дело подбрасывают свои проекты, маскируя их под исконно белорусские. Что нужно понимать каждому из нас, чтобы всегда оставаться нацией? Рассуждает Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда мы говорим о концепции истории Беларуси, то должны помнить, что существуют диаметрально противоположные подходы к формированию исторической памяти нашей нации. И дело здесь не в науке, а в политиканах, в стремлении отдельных деятелей посеять рознь и ненависть в белорусском обществе посредством псевдоисторических воззрений. Концепции белорусского этногенеза или концепции происхождения белорусского народа. Кроме строго академических научных воззрений, в которых белорусская этническая общность показывается как продукт эволюционного развития общеславянской и восточнославянской предшествующей ей общности, наиболее популярна в современном ультранационалистическом нарративе мифологема о том, что: во-первых, восточнославянского единства никогда не было, современные русские (великорусы) – славяноязычные азиаты-монголоиды, а белорусы – не просто восточнославянский народ, а славяноязычные балты. Таким образом, белорусская нация и генетически, и исторически является якобы носителем западноевропейской традиции. Культурное единство восточных славян игнорируется, «настоящей» национальной религией объявляется язычество. Существует и модификация подобных воззрений, когда истинно арийскими, расово чистыми являются народы исторической Руси – белорусы, великорусы, украинцы. Их генетическое происхождение объявляется наследием далеких индоевропейских предков. Все проблемы и неудачи, оказывается, связаны с расовым смешением с чужеродными вредоносными элементами – монголоидами, финно-уграми. Тотальный враг – всемирное еврейство. Такое прочтение особенно популярно у носителей радикальных национал-социалистических традиций в белорусской фолк-рок культуре, открыто проповедующих в своих текстах нацизм («Kamaedzitca», «Молат»).

Игорь Марзалюк:

Символика. В зависимости от политических предпочтений различных субкультур предлагаются прямо противоположные символы и атрибуты. Кроме официальной точки зрения существуют еще как минимум две антагонистические, конфликтующие между собой. 1) Литвинская. Государственный герб ВКЛ является исконно белорусским историческим гербом, а возникший лишь в начале ХХ века бело-красно-белый флаг якобы существовал уже в эпоху Средневековья. 2) Общерусская. Белорусской символики как таковой не существует. Поэтому «настоящая» символика – двуглавый орел и российский флаг-триколор. Соответственно, белорусов как нации никогда не было, а белорусская государственность должна быть уничтожена как таковая. Для ультрарадикальной националистической версии характерно делать акцент на антироссийских сюжетах белорусской истории. Белорусская историческая традиция выступает как перманентная борьба с азиатской Москвой белорусского западноевропейского народа. Соответственно, выстраивается следующая цепочка: войны ВКЛ и Речи Посполитой против России трактуются как российско-белорусское противостояние, война 1812 года показывается как совместная борьба с Наполеоном против русских поработителей, все восстания (1794 г., 1830-1831 гг., 1863-1864 гг.), которые были попыткой восстановления Речи Посполитой, провозглашаются просто белорусскими, национально-освободительными. Национальная государственность в XX веке. БССР является якобы марионеточным государством, в отличие от БНР. Хотя БНР как реально независимое государство не существовало, отход немецких оккупантов после революции в кайзеровской Германии с территории Беларуси трактуется как оккупация советской Россией БНР.

Игорь Марзалюк:

Наиболее радикальные версии связаны с попытками слома традиционной исторической памяти белорусского народа, которая основывается на трагедии Великой Отечественной войны. В данном историческом дискурсе предлагается иная терминология – немецко-советская война. Отрицается партизанская борьба как факт белорусской исторической субъектности. Участники партизанского движения в лучших традициях геббельсовской пропаганды объявляются бандитами и грабителями. Война прочитывается в категориях гражданской войны. Коллаборационисты, использовавшие белорусскую националистическую идеологию и активно сотрудничавшие с гитлеровским оккупационным режимом, объявляются истинными героями нации и борцами за национальную независимость. Для оправдания этих действий в разы завышается в сравнении с имевшим место в реальности количество политических репрессий 1930-х годов. Это делается для одного – для утверждения, что сталинский режим был более преступен, чем гитлеровский. Соответственно, коллаборационисты – герои, а не предатели. Такая точка зрения активно тиражируется в интернет-пространстве и передачах оппозиционного телеканала «Белсат».

Игорь Марзалюк:

Основные историко-культурные парадигмы в сопредельных странах, подвергающие сомнению белорусскую государственность. Доктрина великорусских шовинистов. Белорусской нации никогда не было и нет. Белорусское государство – фейк, созданный польскими националистами и большевиками. Это не более и не менее как территория западной России. Белорусский язык – это нечто отвратительное, не существующее и подлежащее осмеянию. Ярчайший представитель политического российского бомонда с такими воззрениями – господин Навальный. Еще в 2008 году после путешествия по нашей стране сей великий либерал-шовинист позволил себе следующее оскорбительное выражение в адрес белорусского языка. Алексей Навальный, блогер:

Белорусский язык – это что-то волшебное: рэстаран. Как будто письменность придумали хачики, объединившиеся с «падонками». А еще есть офигенная буква – к букве «у» приделали верхнюю закрючку от буквы «й». Так что когда вы, дорогие невероятные соотечественники, по зову демократического сердца подымаете БЧБ-флаг на российских митингах в поддержку Навального, кричите там по-белорусски «Жыве Беларусь», помните: вы – представители нации, являющей из себя, по Навальному, смесь хачиков с подонками. Можете продолжать унижать и себя, и наш язык, поддерживая патологического имперского российского шовиниста-белорусофоба. Он, кстати, в 2007 году был исключен из партии «Яблоко» за национализм. Доктрина польских националистов. Белорусская нация – великорусская интрига. Белорусы – это только православное население. Западная Беларусь – kresy wschodnie, оккупированные Сталиным в результате сговора с Гитлером. Репрессии 1937-1938 годов в Беларуси – это репрессии в первую очередь против поляков и польской интеллигенции. Действия Армии Крайовой после войны – это героическое сопротивление польских патриотов за восстановление границ межвоенной Польши. Поэтому Западная Беларусь – это не Беларусь, это Польша, которая страдает и мучается под белорусским игом.

Игорь Марзалюк:

Лучше всех еще в 1913 году таким господам ответил наш великий национальный пророк, наш Янка Купала, в стихотворении «Хаўруснікам». «Gazeta Codzienna»

І «Виленский вестник»

Сабраліся хэўрай,

Як свінні на сметнік. І ну ж гаманіці,

Ухмыляцца пад вусам,

Як лепш атуманіць

Мазгі беларусам. «Gazeta» бармоча:

«Нех бэндзе ён ляхам»,

А «Вестник» – «Пусть лучше

Московским прёт шляхом». Спрачаліся доўга,

Як край наш раскрасці,

Дый спеліся ўрэшце:

Парваць на дзве часці. Адна часць Варшаве

Лізаць ногі будзе,

Маскве хай другая

Нясе свае грудзі. Забыліся толькі,

Хаўруснікі ночы,

Спытаць беларуса,

Чым сам ён быць хоча. Па-мойму ж не варта,

Панкі, так лезць з жылаў.

Як свінням – не глянуць

Вам дальш свайго рыла. Доктрина украинских националистов. Беларусь оккупировала и методически ассимилирует «украинское» население белорусского Полесья – Брестскую и Гомельскую области. Украинцев якобы проживает здесь до 1,5 миллиона человек. Акцент делается на том факте, что по условиям Брестского мирного договора эти территории были отданы УНР. А также на том факте, что на территории Брестской области после Великой Отечественной войны активно действовали бандеровские вооруженные формирования.