«Преждевременные роды и осложнения». Как свести к минимуму риски при многоплодной беременности?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Каково это – выносить и родить двойню? Потому что зачать – это может быть чудо природы и плановое зачатие, а самое главное – выносить и родить. Елена, может быть, есть какие-то особенности? Мамы, которые вынашивают двоен, троен – может быть, они чаще других ложатся на сохранение? Как-то по-особенному протекает их беременность? Просто физически огромный живот – это же тоже непросто.

Один ребенок – хорошо, но иногда в семье происходит чудо и рождается двойня, трио или квартет. С каждым годом количество двойняшек растет. О том, каково это, когда детей сразу несколько, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Ковальчук, врач акушер-гинеколог:

Это очень индивидуально. Не все беременности двойней должны быть какие-то патологические – преждевременные роды и осложнения. Конечно, это беременность и роды высокого риска как для мамы, таки и для деток. Для того чтобы эта беременность проходила комфортно, создается план профилактических мероприятий. То есть мы назначаем дополнительные обследования, у них будет больше УЗИ-исследований. Дополнительное профилактическое лечение какими-то препаратами для сохранения этой беременности. Если надо, также идет госпитализация в стационар для профилактических мероприятий, если есть какие-то риски. Поэтому очень часто двойню мы рожаем физиологически – необязательно кесарево сечение. Если есть показания, конечно, это будет плановая госпитализация с плановым кесаревым сечением. Поэтому все очень индивидуально с учетом анамнеза, экстрагенитальной патологии, того, как проходит беременность, в каком возрасте, как подошли к этой беременности. То есть факторов на самом деле очень много, которые могут повлиять на ведение этой беременности. Мы их суммируем, смотрим и в плане меняем индивидуальные подходы.

Наталья Надольская:

Все по-разному, потому что я рожала в 39 недель. То есть это была даже для одноплодной беременности доношенная беременность. Дети у меня родились с весом 3 150 и 3 120 граммов.

Елена Ковальчук:

Это очень шикарно у вас.

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