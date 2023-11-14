Новые детсады, жилые метры и школы. Как развивается социальная сфера в Могилёвской области?

Внушительный пакет социальных гарантий, в основе которого забота о людях, уже давно стал брендом Беларуси. По всем показателям, которые касаются равенства в обществе, наша страна относится к наиболее благополучным в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад Беларусь взяла курс на социальную справедливость. Во главе угла – человек. Национальный приоритет – семья.
Фундамент государственной политики не пошатнули даже экономические санкции. Пока европейские страны сворачивают одну социальную программу за другой, Беларусь сохранила все стандарты в поддержке населения и увеличила бюджет для этих целей на 300 млн рублей.
Ни пандемия, ни санкции на паузу не поставили ни одну стройку. Государство думает и об экономике, и о человеке. И здесь – виртуозность государственного управления. Пока европейские страны сворачивают одну социальную программу за другой, наша страна почти половину консолидированного бюджета направляет на развитие соцсферы.
Александр Корзун, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:
У нас идет строительство параллельно жилого сектора в микрорайонах и социальной инфраструктуры. Это подтверждает тот факт, что в нашем государстве социальная политика на первом месте.
Как развивается соцсфера в Могилевской области – смотрите в видеоматериале.