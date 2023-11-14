Новые детсады, жилые метры и школы. Как развивается социальная сфера в Могилёвской области?

Внушительный пакет социальных гарантий, в основе которого забота о людях, уже давно стал брендом Беларуси. По всем показателям, которые касаются равенства в обществе, наша страна относится к наиболее благополучным в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад Беларусь взяла курс на социальную справедливость. Во главе угла – человек. Национальный приоритет – семья.

Фундамент государственной политики не пошатнули даже экономические санкции. Пока европейские страны сворачивают одну социальную программу за другой, Беларусь сохранила все стандарты в поддержке населения и увеличила бюджет для этих целей на 300 млн рублей.