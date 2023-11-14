Прямой эфир

Новые детсады, жилые метры и школы. Как развивается социальная сфера в Могилёвской области?

14 ноября 2023 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внушительный пакет социальных гарантий, в основе которого забота о людях, уже давно стал брендом Беларуси. По всем показателям, которые касаются равенства в обществе, наша страна относится к наиболее благополучным в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад Беларусь взяла курс на социальную справедливость. Во главе угла – человек. Национальный приоритет – семья.

Фундамент государственной политики не пошатнули даже экономические санкции. Пока европейские страны сворачивают одну социальную программу за другой, Беларусь сохранила все стандарты в поддержке населения и увеличила бюджет для этих целей на 300 млн рублей.

Новые детсады, жилые метры и школы. Как развивается социальная сфера в Могилёвской области?-1

Ни пандемия, ни санкции на паузу не поставили ни одну стройку. Государство думает и об экономике, и о человеке. И здесь – виртуозность государственного управления. Пока европейские страны сворачивают одну социальную программу за другой, наша страна почти половину консолидированного бюджета направляет на развитие соцсферы.

Новые детсады, жилые метры и школы. Как развивается социальная сфера в Могилёвской области?-4

Александр Корзун, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:
У нас идет строительство параллельно жилого сектора в микрорайонах и социальной инфраструктуры. Это подтверждает тот факт, что в нашем государстве социальная политика на первом месте.

Как развивается соцсфера в Могилевской области – смотрите в видеоматериале.

# Государственная политика # общество # Юлия Мычка # Александр Корзун # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Талай: памятник Александру Невскому в Минске – это знак всем, что Беларусь и Россия – нерушимый союз
14 ноября 2023 20:07

Талай: памятник Александру Невскому в Минске – это знак всем, что Беларусь и Россия – нерушимый союз

Эйсмонт рассказала о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна приехать в Минск на саммит ОДКБ
14 ноября 2023 20:05

Эйсмонт рассказала о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна приехать в Минск на саммит ОДКБ

Талай отреагировал на коррупционное дело – почему одни помогают и отдают всё, а другие воруют?
14 ноября 2023 20:01

Талай отреагировал на коррупционное дело – почему одни помогают и отдают всё, а другие воруют?