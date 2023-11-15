«Месяц провели в реанимации». Какие риски несут преждевременные роды?
Один ребенок – хорошо, но иногда в семье происходит чудо и рождается двойня, трио или квартет. С каждым годом количество двойняшек растет. О том, каково это, когда детей сразу несколько, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Расскажите как проходила ваша беременность – естественным путем? Сколько был вес малышей, на каком этапе проходили роды?
Ксения Буксова, мама троих девочек:
Беременность естественная, проходила, на самом деле, очень легко и спокойно до определенного срока – 29 недель. Девочки родились раньше срока. Нам очень повезло с врачами, всеми теми, кто нас окружал. Они месяц провели в реанимации в «Мать и дитя». Большое спасибо нашему реаниматологу Санковцу Дмитрию. Это был волнительный момент на самом деле очень.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С каким весом родились девочки? Потому что я слышала, что двойни, тройни рождаются раньше срока – это тоже не редкость, но с маленьким весом, потому что не могут его набрать.
Ксения Буксова:
Вес был очень маленький. Юля была 1,350 граммов, Аня – 890 граммов. Очень маленький вес, конечно.
Михаил Свито:
Дюймовочки.
Ксения Буксова:
Они и сейчас не очень большие. Они были крошечные – это было очень много сил вложено врачей наших, нашей семьи. Мы, конечно, объединились вокруг этого события. Через год, когда мы пришли к доктору-неврологу, и он сказал, что вы можете выдохнуть и забыть про свою недоношенность – это было, конечно, большое счастье, как второе рождение.
Генетический фактор или случайное совпадение? Вот у кого могут родиться двойняшки – подробнее здесь.