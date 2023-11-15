«Месяц провели в реанимации». Какие риски несут преждевременные роды?

Один ребенок – хорошо, но иногда в семье происходит чудо и рождается двойня, трио или квартет. С каждым годом количество двойняшек растет. О том, каково это, когда детей сразу несколько, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Расскажите как проходила ваша беременность – естественным путем? Сколько был вес малышей, на каком этапе проходили роды?

Ксения Буксова, мама троих девочек:

Беременность естественная, проходила, на самом деле, очень легко и спокойно до определенного срока – 29 недель. Девочки родились раньше срока. Нам очень повезло с врачами, всеми теми, кто нас окружал. Они месяц провели в реанимации в «Мать и дитя». Большое спасибо нашему реаниматологу Санковцу Дмитрию. Это был волнительный момент на самом деле очень. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С каким весом родились девочки? Потому что я слышала, что двойни, тройни рождаются раньше срока – это тоже не редкость, но с маленьким весом, потому что не могут его набрать.