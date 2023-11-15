Генетический фактор или случайное совпадение? Вот у кого могут родиться двойняшки

Один ребенок – хорошо, но иногда в семье происходит чудо и рождается двойня, трио или квартет. С каждым годом количество двойняшек растет. О том, каково это, когда детей сразу несколько, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как мама двойни, у меня две девочки-двойняшки, восемь лет, могу сказать, что один из самых часто задаваемых мне вопросов, когда люди узнают, что у меня двойня: была ли в роду двойня? Как вы сами объясняете, откуда у вас двойня? У меня в роду не было двойни ни у кого, для нас это была полная неожиданность. Может быть, имеет смысл объяснить, в каких случаях рождаются двойни и тройни? Часто ли это только генетический фактор или случайное совпадение?

Елена Ковальчук, врач акушер-гинеколог:

Тут по-разному. Наталья Надольская:

ЭКО – это запланированные двойни и тройни. Если речь идет о естественных двойнях и тройнях? Елена Ковальчук:

То есть чаще всего это, конечно, когда в роду у мамы или папы, но чаще у мамы были двойни, тройни у бабушек, теть. То есть это более генетический, наследственный фактор. Бывает как у вас – это так случайно появилось. Причин на самом деле трудно сказать, конкретно они не изучены до конца, почему именно у вас как первооткрывателя появились двое девочек.