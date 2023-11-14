Эйсмонт рассказала о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна приехать в Минск на саммит ОДКБ

Президент Беларуси 14 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, его проведение запланировано в Минске 23 ноября под председательством Президента Беларуси. Премьер Армении сообщил, что не сможет принять участие в саммите. Подробности .

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит Президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства. Приглашение было адресовано премьер-министру Армении так же, как и другим главам государств. Президенту России, например, также в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора. Он приглашение принял. И исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, Президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию.