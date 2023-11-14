Талай: памятник Александру Невскому в Минске – это знак всем, что Беларусь и Россия – нерушимый союз

Григорий Азаренок, СТВ:

Посмотрел по соцсетям. Вы только с открытия памятника Александру Невскому возле российского посольства. Были наши военнослужащие, депутаты, представители общественности. Как вам атмосфера? Как вам памятник? Как пообщались?

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Суворовцы наши были там. Атмосфера просто цудоўная. Так тепло, по-семейному. Мы общались, мы выражали эмоции, мысли, делились впечатлениями. Памятник просто волшебный! Мощный, красавец! Это же впервые у нас в Минске именно конная скульптура. И очень символично, что это Александр Ярославич Невский. Какой символизм в этом: и тогда наши предки бились за наше Отечество, за наши национальные традиционные ценности с этими крестоносцами, с этими оккупантами, с этими, которые шли и тогда свою пропаганду эту продвигали. Что тут живут эти дикие племена, которые мы сейчас завоюем, переформатируем и так далее. Бивали мы и тогда, и ничего не меняется. И 41-й, и 45-й год. Нечто подобное происходит сегодня, но только на стороне тех самых крестоносцев бьются наши люди, украинцы. Боже мой! Вот что значит пропаганда и отсутствие некой идеологии, либо вот это вот позирование, позерство, когда мы хотели где-то всем на Западе понравиться.

Этот памятник – это знак всем им, что Белая Русь, Россия – мы здесь, в рамках Союзного государства, знаем, помним: чьи мы пра-пра-правнуки, и что для нас свято, что для нас приоритетно. И мы готовы за это побороться. И те все люди, которые присутствовали там – это сильнейшие люди. Я смотрел им в глаза, и там чувствовалось осознанное отношение к жизни. И они готовы и дальше стараться во славу Отечества, Беларуси нашей, от Бреста до Владивостока, единого нашего союзного пространства. Я благодарен всем тем, кто старался, кто создавал, и городским властям, и, конечно же, нашему Президенту, который лично поддержал установку этого памятника. И вот теперь он украшает столицу нашей Родины.

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