Различать, кого кормила, а кого нет. Как маме не перепутать близнецов?

Один ребенок – хорошо, но иногда в семье происходит чудо и рождается двойня, трио или квартет. С каждым годом количество двойняшек растет. О том, каково это, когда детей сразу несколько, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Второй самый часто задаваемый мне вопрос как маме двойни: путаю ли я своих детей? С роддома, как только они родились, я все время их путала, потому что они очень похожи прямо, как близнецы, несмотря на то, что они двойняшки. Похожие голоса, похожая структура волос, цвет глаз, то есть они абсолютно, как близнецы. В роддоме я зеленкой намазала ноготь одной на ноге, чтобы различать, кого уже кормила, а кого не кормила. Уже в таком возрасте, как сейчас – семь-восемь лет иногда, если кто-то пробежал на кухне и что-то уронил, я могу крикнуть: «Полина, подними». Она: «Я не Полина, я Ульяна». Или утром к маме под бочок кто-то хочет в кровать заползти, и ты, естественно, спросонья не видишь кто это. Я говорю: «Ты кто?» «Я Полина». «Я Ульяна». В связи с этим у меня к вам вопрос: вас родители путали?

Ольга Курейчик, сестра-двойняшка:

Никогда нас не путали родители. Папа мог иногда, как, наверное, в любой семье бывает: «Валя, Ира, Оля, Инна». То есть он всех переберет, потому что у него эмоций много, но так, чтобы прямо – никогда не путали.

Инна Сивохина, сестра-двойняшка:

Очень интересно – если можно, я расскажу. Мы иногда экспериментировали на детях. Допустим, я приходила с работы, и мама наша говорила: «Наша Оля пришла». Выходил олин ребенок. Он выходил, видел, кто пришел и говорил: «Бабушка, ты что не видишь? Это же Инна пришла, это не Оля». То есть спровоцировать детей невозможно, они нас очень четко различают. Ольга Курейчик:

Старшая сестра нас тоже никогда, всегда так за нами бдительно смотрела. Старалась проявлять максимум какой-то помощи, когда мы были маленькие, и тоже никогда нас не путала.