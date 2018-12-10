«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд

Не успел на белорусских водоёмах появиться первый лед, как тут же нашлись те, кто уже рискнул испытать его на прочность. Чем чреваты речные игры? Что делать, если оказался по ту стороны воды?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

Что нужно сделать, если провалился под лёд?

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Прежде всего, нужно успокоить себя самого. Чаще всего люди гибнут от того, что у них паника. Надо успокоится, развернуться в сторону берега и найти точку опоры на обломанном льду, полулёжа нужно выскакивать со льда, не рывками, а спокойно. И ползком в сторону берега, кричать громко: «На помощь! Помогите, спасите!» Нужно кричать и привлекать к себе внимание. Лишние вещи утопить: куртка, сапоги, сумка.

На лёд какой толщины можно выходить?

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Как спасти человека, если он провалился под лёд?