Не успел на белорусских водоёмах появиться первый лед, как тут же нашлись те, кто уже рискнул испытать его на прочность. Чем чреваты речные игры? Что делать, если оказался по ту стороны воды?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

Как спасти человека, если он провалился под лёд?

Артем Дядев, водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Надо осознавать, что спасение человека – это очень замечательно, но главное, не угробить и свою жизнь. Нужно четко понимать, ты можешь это сделать или ты не можешь это сделать, и как это сделать. Ведь просто, сломя голову, бежать по льду на крик: «Тону», – это равносильно тому, что ты можешь сам тут же провалиться. Нужно очень аккуратно выйти на лёд, на четвереньки, и пытаться ползти, и попробовать подойти максимально близко к месту бедствия человека. Если есть с собой ремень, одежда, можно связать кофту к куртке между собой, попытаться человеку закинуть это.

Потом очень аккуратно, подтягивая к кромке, пускай этот лёд ломается вам навстречу, ничего страшного, найдётся та точка, которая сможет выдержать его тело.

Вытащили его на поверхность и также ползком пытаться вернуться назад. Я бы ещё рекомендовал перед тем, как выйти на лёд, позвонить в 103 или 112, как у кого сработает. Потому что нужен реанимобиль и есть всего пять минут.

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд