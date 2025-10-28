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ГАИ усилила контроль за парковочными местами для людей с инвалидностью

28 октября 2025 06:13
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Привлечь внимание к актуальным проблемам. Акцию «Стоп – парковка» проводит Госавтоинспекция в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ усилила контроль за парковочными местами для людей с инвалидностью-2

В центре внимания дорожной милиции – нецелевое использование парковочных мест, которые предназначены для инвалидов. Рейды продолжатся до конца октября.

ГАИ усилила контроль за парковочными местами для людей с инвалидностью-4

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Инспекторами будут организованы рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил остановки стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов, вблизи административных зданий, торговых центров, социальных объектах, в жилых зонах и на дворовых территориях, в том числе с привлечением эвакуаторов. Напоминаем, на месте для инвалидов разрешается парковать только автомобили с установленным соответствующим познавательным знаком. Размещать такой знак на транспортном средстве имеют право инвалиды первой и второй групп, а также лица, осуществляющие их перевозку.

Инвалидам третьей группы и перевозящим их лицам разрешено использовать соответствующую наклейку только при наличии у лица с ограниченными возможностями нарушений опорно-двигательного аппарата. Также такой знак может быть установлен на транспорте, который перевозит детей-инвалидов.

# ГАИ # Артем Нехай # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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