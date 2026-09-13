Новости по тегу #Спасение

Ранее уже смогли эвакуировать тела двух других членов команды.
Все это время мир переживал за судьбу 12-метрового горбатого кита Тимми, застрявшего у берегов Германии. 2 мая его выпустили в Северное море, хотя ранее шансы млекопитающего вернуться в океан стремились к нулю.
Соня Вдовенко с бабушкой летели домой из Египта. Внезапно в салоне одной женщине стало плохо. На помощь к ней поспешил экипаж и врач. Однако они не говорили по-русски. Именно здесь пригодились Сонины знания английского.
В агрогородке Овсянка Горецкого района животновод Сергей Шиндиков вынес из горящего дома двоих малышей.
Всего в сложных погодных условиях оказались 580 туристов и более 300 гидов.
Виктория Куницкая проходила рядом с озером, когда услышала крики о помощи. Не растерялась, в одиночку достала из воды тонущего ребенка и оказала первую медицинскую помощь. Совсем юная девушка в экстренной ситуации действовала смело, решительно и уверенно.
Присоединится к ним могут и участники акции по добровольной сдаче крови. Она проводится ежегодно в канун Международного дня донора.
На удачу, вызов принял сотрудник МЧС – в свободное время он подрабатывает водителем.
Это объединение является одним из старейших у нас в стране и имеет многовековые традиции.
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