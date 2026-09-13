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Новости по тегу #Спасение

В горах Кыргызстана возобновили поиски последнего альпиниста из пропавшей группы
13 сентября 2026 13:44

В горах Кыргызстана возобновили поиски последнего альпиниста из пропавшей группы

Застрявшего у берегов Германии горбатого кита Тимми выпустили в море
02 мая 2026 13:41

Застрявшего у берегов Германии горбатого кита Тимми выпустили в море

Шестиклассница из Витебска помогла спасти женщину во время полёта из Египта
08 декабря 2025 13:40

Шестиклассница из Витебска помогла спасти женщину во время полёта из Египта

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе
24 ноября 2025 19:24

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе

Сотни туристов спасены на Эвересте
09 октября 2025 06:49

Сотни туристов спасены на Эвересте

9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе
09 сентября 2025 18:01

9-классница спасла тонущего ребёнка! Рассказываем историю, которая произошла в Дятловском районе

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек
10 июня 2025 08:32

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек

Таксист спас 2-летнего ребёнка – малыш проглотил магнит и задыхался
24 февраля 2025 11:34

Таксист спас 2-летнего ребёнка – малыш проглотил магнит и задыхался

Белорусскому добровольному пожарному обществу исполнилось 100 лет. Узнали об истории объединения
19 декабря 2024 14:10

Белорусскому добровольному пожарному обществу исполнилось 100 лет. Узнали об истории объединения

Сотрудник милиции рассказал, как спасал пожилого мужчину из-под колёс поезда
19 июля 2024 15:01

Сотрудник милиции рассказал, как спасал пожилого мужчину из-под колёс поезда

В Бресте милиционеры спасли пожилую женщину из горящего дома
22 марта 2024 06:54

В Бресте милиционеры спасли пожилую женщину из горящего дома

В Браславском районе спасли двух рыбаков
02 марта 2024 07:30

В Браславском районе спасли двух рыбаков