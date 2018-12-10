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На лёд какой толщины можно выходить?

10 декабря 2018 11:48
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Не успел на белорусских водоёмах появиться первый лед, как тут же нашлись те, кто уже рискнул испытать его на прочность. Чем чреваты речные игры? Что делать, если оказался по ту стороны воды?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

Какая должна быть толщина льда, чтобы можно было выйти порыбачить или покататься на коньках?

Артем Дядев, водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
Методичка по охране жизни людей на водах, которую Совет министров утвердил  чётко написано: не менее 7 см. Но 7 см это цифра такая обманчивая, мы должны понимать, что 7 см чистого свежего кристального льда, который имеет прозрачную структуру, который взялся при первых морозах, который не тает. От этих 7 см мы должны исходить. 7 см первого льда зимой будут намного крепче, чем 40 см весной.

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд

# Правила безопасности # общество # Денис Чешун # Артем Дядев # Фотофакт # Спасение

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