Спасатели прокомментировали случай с автомобилем, утонувшем во время дрифта по льду в Мозыре

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд

Молодой человек на машине, который под лёд ушел в Мозыре. 7 см для людей, а есть ли для автомобилей какие-то цифры?

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Для автомобилей нет таких цифр, есть проезжие части, которые законные. На водоёмах у нас не разрешено. Это загрязняет окружающую среду и наносит вред нашей природе.