Почему парень долго не делает предложение? Объясняет психолог

По общепринятым законам союз мужчины и женщины должен быть скреплён узами брака. Но что, если отношения, проверенные временем, не переходят на новый уровень и дают трещину? У Татьяны в личной жизни случилось фиаско. Встречались долго, любили друг друга, а горе-избранник замуж всё не звал. Расстались. Но каково было удивление девушки, когда выяснилось, что нерешительный бывший спустя всего пару месяцев обручился с другой!

Татьяна Рыжкевич:

Мы встречались 5 лет, это же логично что, если мы столько много лет вместе, что это всё идет к свадьбе. Но он не совершал никаких действий. Мне больно, тяжело, я себя виню, что я была не права, но что я делала не так? В чем я виновата?!

Отношения – это всегда взаимодействие двоих. И винить себя, оставшуюся у разбитого корыта – бессмысленно. Хотя, как утверждают психологи, всё должно быть рассмотрено в индивидуальном порядке. Но одну общую закономерность в подобных ситуациях всё же можно выделить. Марина Прохорова, психолог:

Наша героиня столкнулась с ситуацией, которая, в принципе, часто наблюдается в наше время. Так случается, что возникает сильное чувство, привязанность и это первый опыт, когда они так долго находятся друг с другом. На этом пути у них могут возникать ряд препятствий, ряд разногласий. К какому-то моменту пара приходит в состояние кризисное.

Выходит, зачастую, виной несостоявшейся семейной идиллии становится дебют в серьёзных отношениях. Молодые люди нащупывают почву, устанавливают контакт, изучают тонкости совместного быта. Поэтому многим, как парням, так и девушкам, очень трудно решится на тот самый ответственный шаг в неизвестное будущее. Марина Прохорова:

Это как пройти университет какой-то, получить знания, которые остаются у тебя, на которые ты в дальнейшем можешь опираться. Поэтому следующие отношения не такие обременительные, что ли. Потому что человек уже готов к тому, что нужно делить быт, нести ответственность.