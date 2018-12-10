Прямой эфир

«Ни в коем случае, не ляпать по нему ногой». Как проверить, крепкий ли лёд?

10 декабря 2018 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не успел на белорусских водоёмах появиться первый лед, как тут же нашлись те, кто уже рискнул испытать его на прочность. Чем чреваты речные игры? Что делать, если оказался по ту стороны воды?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

Как проверить, крепкий ли лёд?

Артем Дядев, водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
Лучшая проверка льда это бур, ни в коем случае, не ляпать по нему ногой, не стучать, не пытаться танцевать, чтобы проверить, потому что неловкое движение, где-то может быть промоина, которая успела прихватиться за ночь, и человек просто уйдёт туда моментально.

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд

# Несчастный случай # общество # Денис Чешун # Артем Дядев # Фотофакт # Спасение

Другие новости рубрики

Все новости
На лёд какой толщины можно выходить?
10 декабря 2018 11:48

На лёд какой толщины можно выходить?

«Во время примерки заметила, что в ботинке оторвана подошва. Продавцы обвинили меня в порче товара»
10 декабря 2018 10:52

«Во время примерки заметила, что в ботинке оторвана подошва. Продавцы обвинили меня в порче товара»

«Кто-то поцарапал мою машину тележкой»: от кого требовать компенсацию?
10 декабря 2018 10:51

«Кто-то поцарапал мою машину тележкой»: от кого требовать компенсацию?