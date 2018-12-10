«Ни в коем случае, не ляпать по нему ногой». Как проверить, крепкий ли лёд?

Не успел на белорусских водоёмах появиться первый лед, как тут же нашлись те, кто уже рискнул испытать его на прочность. Чем чреваты речные игры? Что делать, если оказался по ту стороны воды?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

Как проверить, крепкий ли лёд?

Артем Дядев, водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Лучшая проверка льда – это бур, ни в коем случае, не ляпать по нему ногой, не стучать, не пытаться танцевать, чтобы проверить, потому что неловкое движение, где-то может быть промоина, которая успела прихватиться за ночь, и человек просто уйдёт туда моментально.

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд