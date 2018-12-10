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Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление

10 декабря 2018 07:08
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Инновации, венчур, аутсорсинг. Пока ещё заумные термины для большинства белорусов, – понятия базовые среди резидентов минского технопарка. А их, к слову, сегодня больше тридцати и каждый – пример для подражания. Воплотить свою идею в жизнь эта команда решила, когда убедилась: продукт будет востребован на рынке.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-1

Дмитрий Братанов, директор по развитию компании по производству противопожарных и дымозащитных штор:
Были запросы по противопожарной тематике. Первый наш продукт, который появился – это противопожарные ворота, потом у нас появились противопожарные шторы и последний продукт, который мы сейчас разработали – это дымозащитные шторы.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-4

Компания открылась совсем недавно – в 2014 году, но несмотря на столь юный возраст, она уже второй год в элитном списке резидентов технопарка. Льготная аренда, уменьшенный налог на прибыль всего 10%, невысокие эксплуатационные и коммунальные платежи. Дополнительная плюшка – возможность в любой момент посоветоваться с единомышленниками.

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:
Мы будем постепенно втягивать молодёжь в эту интересную тему: развитие собственного бизнеса создание наукоёмких предприятий, выполнение собственных разработок, стартап-движения.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-7

Если театр начинается с вешалки, то любое производство со склада, именно там, в нашем случае, рабочий находит нужное полотно. Чтобы создать противопожарную штору, первым делом ткань отправляют на раскройку. Там ей придают нужную форму и передают на следующий этап.

Андрей Штытько, управляющий компании по производству противопожарных и дымозащитных штор:
Ткань переходит на пошивочный участок. Здесь у нас смонтирована специальная установка, скажем так, транспортёр, который сблокирован с пошивочной машиной. И здесь происходит сшивка ткани в саму штору.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-10

Как и каждое изделие на этой мини-фабрике, оборудование, которое сшивает ткань с армированной стальной нитью – уникальное.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-13

Андрей Штытько:
На этом столе происходит сварка, резка в размер и досборка. После того, как все детали собраны, здесь у нас место по сборке готового изделия.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-16

Полотно намотали в короб, ножки конструкции тоже на месте. Теперь готовый продукт ждёт проверка на прочность.

Владислав Боев, корреспондент:
Во время испытаний противопожарную и дымозащитную шторы складывают и разворачивают 50 раз, таким образом, испытывают надёжность и работоспособность. Самое большое – цельное полотно, которое тестировали на этом оборудовании, было 7,5 метров в ширину и 6 в высоту.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-19

Дмитрий Братанов:
На данный момент мы поставляем шторы в Казахстан, у нас уже ритмичные поставки. Были разовые поставки в Молдову. Есть определённые планы по поводу западного движения.

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление-22

За неполные 4 года существования здесь выпустили около 300 квадратных метров специальных штор. Это цифра говорит о количестве, но есть у молодой фирмы и документ, подтверждающий качество: в 2018 году инновационная разработка стала победителем конкурса «Продукт года».

# Инновации # общество # Дмитрий Братанов # Владимир Давидович # Андрей Штытько # Владислав Боев # Фотофакт # Технологии

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